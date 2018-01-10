Мужчина напал на фельдшера прибывшей к нему скорой помощи

Источник: Noi.md

Вечером 5 января она подверглась физической агрессии со стороны собственного пациента.

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Скорую помощь вызвали к пациенту на улице. Прибыв на место, врачи обнаружили, что человек, который обращался за медицинской помощью, ведет себя агрессивно и был пьян.

Согласно информации Национального догоспитального центра скорой медицинской помощи, пациента обследовали в машине скорой помощи.

В какой-то момент, без всякой причины, он ударил медсестру ногой и оттолкнул ее. В результате она упала и сломала правую ногу.