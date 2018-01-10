Мужчина напал на фельдшера прибывшей к нему скорой помощи
Моменты ужаса пережила медсестра службы экстренной медицинской помощи Кагула.
Моменты ужаса пережила медсестра службы экстренной медицинской помощи Кагула.
Вечером 5 января она подверглась физической агрессии со стороны собственного пациента.
Скорую помощь вызвали к пациенту на улице. Прибыв на место, врачи обнаружили, что человек, который обращался за медицинской помощью, ведет себя агрессивно и был пьян.
Согласно информации Национального догоспитального центра скорой медицинской помощи, пациента обследовали в машине скорой помощи.
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В настоящее время медсестра лечится в районной больнице, а пациент оказался в полиции.