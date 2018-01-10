В Волгоградской области вновь обнаружен очаг чумы свиней
Очаг африканской чумы свиней в Волгоградской области вновь обнаружило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Очаг африканской чумы свиней в Волгоградской области вновь обнаружило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
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На территории района проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, только в декабре минувшего года на территории региона обнаружено три очага африканской чумы свиней (АЧС), два из которых — в Суровиковского района. Всего в 2017 г. в Волгоградской области зафиксирован 21 случай АЧС. В Россельхознадзоре острую ситуацию с опасным заболеванием в регионе связывают с неэффективностью работы «ряда органов государственной власти Волгоградской области».