В Волгоградской области вновь обнаружен очаг чумы свиней

По данным отдела контрольно-аналитической работы, связью с общественностью и средствами массовой информации управления, диагноз подтвердился в пробах патологического материала, отобранного от останков трупа павшего животного на территории личного подсобного хозяйства Суровикинского района.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, только в декабре минувшего года на территории региона обнаружено три очага африканской чумы свиней (АЧС), два из которых — в Суровиковского района. Всего в 2017 г. в Волгоградской области зафиксирован 21 случай АЧС. В Россельхознадзоре острую ситуацию с опасным заболеванием в регионе связывают с неэффективностью работы «ряда органов государственной власти Волгоградской области».