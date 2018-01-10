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10 января, источник: ИА REGNUM

В Волгоградской области вновь обнаружен очаг чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней в Волгоградской области вновь обнаружило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По данным отдела контрольно-аналитической работы, связью с общественностью и средствами массовой информации управления, диагноз подтвердился в пробах патологического материала, отобранного от останков трупа павшего животного на территории личного подсобного хозяйства Суровикинского района.

На территории района проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, только в декабре минувшего года на территории региона обнаружено три очага африканской чумы свиней (АЧС), два из которых — в Суровиковского района. Всего в 2017 г. в Волгоградской области зафиксирован 21 случай АЧС. В Россельхознадзоре острую ситуацию с опасным заболеванием в регионе связывают с неэффективностью работы «ряда органов государственной власти Волгоградской области».

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