Ещё один автомобиль вспыхнул в Кишинёве

На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили пламя за несколько минут.

Напомним, в последнее время в городе происходит череда возгораний машин. Вчера на улице Александру чел Бун сгорел автомобиль. Кроме того, ночью в коммуне Бэчой огонь уничтожил два рейсовых автобуса.



