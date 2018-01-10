Ещё один автомобиль вспыхнул в Кишинёве
Легковой автомобиль загорелся в районе Старой Почты. Как видно на кадрах, огонь охватил весь автомобиль.
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Легковой автомобиль загорелся в районе Старой Почты. Как видно на кадрах, огонь охватил весь автомобиль.
На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили пламя за несколько минут.
Напомним, в последнее время в городе происходит череда возгораний машин. Вчера на улице Александру чел Бун сгорел автомобиль. Кроме того, ночью в коммуне Бэчой огонь уничтожил два рейсовых автобуса.