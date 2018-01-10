Жительница Черняховска «продала» квартиру нескольким покупателям одновременно

Источник: Новый Калининград

Женщина разместила в интернете объявление о продаже квартиры в Черняховске. С ней связалась 29-летняя горожанка и женщины заключили предварительный договор продажи. Продавец получила от покупателя задаток в 400 тыс. рублей.

Когда подозреваемой передали деньги, она под различными предлогами стала оттягивать оформление основного договора. Задаток женщина не возвращала. Когда покупатель решила зарегистрировать квартиру, выяснилось, что недвижимость уже продана третьим лицам.

Выяснилось, что у 30-летней подозреваемой была доверенность на продажу жилплощади и она заключила соглашения о внесении задатка с несколькими покупателями одновременно. Полученный от потерпевшей аванс она потратила.