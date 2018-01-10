Жительница Балахны оштрафована за оскорбление в интернете своего начальника
Свою вину обвиняемая признала.
Свою вину обвиняемая признала.
Жительница Балахны оштрафована за оскорбление в интернете своего начальника. Об этом сообщает объединенная
28 августа на портале «Балахна.ру» в разделе «Доска позора» несколько человек в оскорбительной форме публично высказывались в отношении начальника производства одного из предприятий, используя выражения, унижающие честь и достоинство. В ходе прокурорской проверки установлено, что комментарии писал один человек под разными никами с одного
Свою вину обвиняемая признала.
Суд приговорил ее к административному штрафу в размере 1000 рублей.