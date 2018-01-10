Жительница Балахны оштрафована за оскорбление в интернете своего начальника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.



28 августа на портале «Балахна.ру» в разделе «Доска позора» несколько человек в оскорбительной форме публично высказывались в отношении начальника производства одного из предприятий, используя выражения, унижающие честь и достоинство. В ходе прокурорской проверки установлено, что комментарии писал один человек под разными никами с одного IP-адреса, который выделялся мужу обвиняемой. Также установлено, что обвиняемая проживает по этому адресу, а оскорбленный начальник производства является ее непосредственным руководителем.



Свою вину обвиняемая признала.



Суд приговорил ее к административному штрафу в размере 1000 рублей.