В Усть-Лабинске разбойник в маске и с пистолетом ограбил ломбард

К сотрудникам ППС подошел мужчина и рассказал, что заметил, как в один из ломбардов города вошел подозрительный мужчина в маске и перчатках. После этого из помещения послышались женские крики. Полицейские прибыли на место, сотрудница ломбарда рассказала, что мужчина в маске угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и требовал ценности и деньги. Женщина отдала нападавшему ключи от сейфа, тот сложил золотые украшения и деньги в пакет, а затем убежал. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.