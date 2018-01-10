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10 января, источник: Комсомольская правда

В Волгограде инспектора ДПС задержали за взятку от пьяного водителя

Капитан полиции уволен со службы и предстанет перед судом за полученную от водителя взятку в 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 9 января инспектор ДПС, капитан полиции, в поселке Водстрой остановил автомобиль Daewoo Nexia. За рулем сидел водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель предложил инспектору «решить» вопрос на месте без составления протокола, тот согласился, назначив встречу через несколько часов. Вместе с водителем на встречу приехали и сотрудники УСБ.

На основании проверки, проведенной сотрудниками управления собственной безопасности, в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Сейчас он арестован.

Кроме того, по итогам служебной проверки капитан уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет ответственность в соответствии с законом. Дисциплинарные взыскания ждут и непосредственных руководителей инспектора.

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