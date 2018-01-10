В Волгограде инспектора ДПС задержали за взятку от пьяного водителя
Капитан полиции уволен со службы и предстанет перед судом за полученную от водителя взятку в 15 тысяч рублей.
Капитан полиции уволен со службы и предстанет перед судом за полученную от водителя взятку в 15 тысяч рублей.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
На основании проверки, проведенной сотрудниками управления собственной безопасности, в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Сейчас он арестован.
Кроме того, по итогам служебной проверки капитан уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет ответственность в соответствии с законом. Дисциплинарные взыскания ждут и непосредственных руководителей инспектора.