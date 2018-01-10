Милиция ищет женщину, пропавшую под Молодечно
Пропала 58-летняя Гарунович Татьяна Ивановна, которая проживает в деревне
Пропала 58-летняя Гарунович Татьяна Ивановна, которая проживает в деревне
На вид женщине 60 лет. Рост примерно 160−162 сантиметра. Телосложение средней полноты. Лицо смуглое. Волосы
Была одета в серую вязаную шапку, серую куртку без капюшона, спортивные брюки и ботинки.
Родственники отмечают особую примету пропавшей: передвигается с помощью трости. Голень левой ноги у женщины заменена протезом.
В Молодечненском РОВД просят сообщать информацию о пропавшей по телефонам: 8−0176−749683, 8−0176−770312, 8−0176−771656 или по телефону 102.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.