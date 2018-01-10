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10 января, источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция ищет женщину, пропавшую под Молодечно

Пропала 58-летняя Гарунович Татьяна Ивановна, которая проживает в деревне Турец-Бояры Молодечненского района.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На вид женщине 60 лет. Рост примерно 160−162 сантиметра. Телосложение средней полноты. Лицо смуглое. Волосы светло-русые и прямые, до плеч. Предположительно, собраны в хвост.

Была одета в серую вязаную шапку, серую куртку без капюшона, спортивные брюки и ботинки.

Родственники отмечают особую примету пропавшей: передвигается с помощью трости. Голень левой ноги у женщины заменена протезом.

В Молодечненском РОВД просят сообщать информацию о пропавшей по телефонам: 8−0176−749683, 8−0176−770312, 8−0176−771656 или по телефону 102.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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