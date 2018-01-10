Синяя ветка метро встала, закрыты «Петроградская» и «Пионерская»
По синей ветке Петербургского метро от станции «Петроградская» в сторону «Парнаса» остановлено движение поездов вечером 10 января. В тоннеле застрял неисправный состав.
По синей ветке Петербургского метро от станции «Петроградская» в сторону «Парнаса» остановлено движение поездов вечером 10 января. В тоннеле застрял неисправный состав.
Как сообщили «Фонтанке» в
«В связи с большим количеством пассажиров на платформе ст. Петроградская и Пионерская вход в вестибюли временно закрываются», — сообщили в метро.