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10 января, источник: Newtimes.kz

По заявлению экс-супруги задержан начальник РОВД в Актобе

В Актобе по подозрению в распространении госсекретов задержан глава Мартукского РОВД Евгений Лазарев, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz
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Причем заявила на 44-летнего начальника бывшая супруга. Женщина, якобы, нашла в кладовке документы с грифом «совершенно секретно» и по совету адвоката тут же обратилась в правоохранительные органы.

Позже, как выяснилось, в той же кладовке, женщина нашла больше 60 автоматных патронов. Эту находку тоже приобщили к делу. Спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 миллиона тенге.

Теперь полицейскому пытается помочь уже гражданская супруга. Говорит, с её предшественницей начальник РОВД в разводе уже 3 года, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Майору Лазареву оставалось до пенсии 2 месяца.

«Получается, что спустя 5 лет нашла документы. Отвозит эти документы. Потом, как я понимаю, пишет, что она эти документы не читала, потому что увидела гриф “Секретно”. Вся такая абсурдная ситуация», — говорит гражданская жена Лазарева, Наталья Горовая.

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