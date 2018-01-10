По заявлению экс-супруги задержан начальник РОВД в Актобе

Источник: Newtimes.kz

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Причем заявила на 44-летнего начальника бывшая супруга. Женщина, якобы, нашла в кладовке документы с грифом «совершенно секретно» и по совету адвоката тут же обратилась в правоохранительные органы.

Позже, как выяснилось, в той же кладовке, женщина нашла больше 60 автоматных патронов. Эту находку тоже приобщили к делу. Спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 миллиона тенге.

Теперь полицейскому пытается помочь уже гражданская супруга. Говорит, с её предшественницей начальник РОВД в разводе уже 3 года, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Майору Лазареву оставалось до пенсии 2 месяца.