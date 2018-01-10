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10 января, источник: Nur.kz

Мужчина убил 44-летнего продавца рынка средь бела дня в Жезказгане

Нападение произошло средь белого дня на рынке «Шаруа» в Жезказгане. В результате ножевого ранения 44-летний пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний житель города. А вот пострадавшего спасти не удалось. По словам очевидцев, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

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«Он пришел к женщине, которая работает на рынке вместе с убитым. Они все были знакомы, жили в одном доме. Подозреваемый просил у женщины денег, а она не дала. Он стал ругаться. Тут в конфликт вмешался убитый. Он стал выпроваживать пьяного, а тот достал нож и накинулся на него», — сообщил очевидец.

Сразу после убийства территория рынка была оцеплена, на место происшествия съехались скорая и криминалисты. В пресс-службе ДВД Карагандинской области прокомментировали происшествие.

«По факту убийство имевшего место в городе Жезказган проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 “Убийство” УК РК. Сотрудниками криминальной полиции и следственно-оперативной группы “по горячим следам” задержан 39-летний житель города, который признался что, находясь на рынке, в ходе ссоры нанес 44-летнему потерпевшему ножевое ранение», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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