В офисах крупной торговой сети прошли обыски

— Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь в отношении представителя субъекта хозяйствования. Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками органов дознания (ГУБОПиК МВД) были проведены обыски в офисных помещениях компании, — сообщил начальник отдела и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович, пишет БелаПАН.

«НП-Сервис» работает в Беларуси с 2000 года и занимается дистрибуцией продуктов питания. С 2007 года компания вышла на рынок коммерческой недвижимости, а в 2014 году открыла свой первый магазин. Сейчас она управляет сетью магазинов «Домашний», которая насчитывает более 50 объектов, а также универсамом «Центральный» в Минске.