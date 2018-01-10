В офисах крупной торговой сети прошли обыски
СК возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
СК возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
— Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь в отношении представителя субъекта хозяйствования. Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками органов дознания (ГУБОПиК МВД) были проведены обыски в офисных помещениях компании, — сообщил начальник отдела и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович, пишет БелаПАН.
По данным БелаПАН, речь идет об ОДО «НП-Сервис». Источник, близкий к руководству компании, подтвердил агентству информацию о возбуждении уголовного дела.
«НП-Сервис» работает в Беларуси с 2000 года и занимается дистрибуцией продуктов питания. С 2007 года компания вышла на рынок коммерческой недвижимости, а в 2014 году открыла свой первый магазин. Сейчас она управляет сетью магазинов «Домашний», которая насчитывает более 50 объектов, а также универсамом «Центральный» в Минске.
За 2016 год выручка компании составила свыше 190 млн рублей.