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10 января, источник: РИА Новости

В Канаде загорелся ледяной отель

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар, сообщает The Weather Network.

Источник: TheTorontoSun

Возгорание произошло в одном из номеров гостиницы. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Как отметил владелец заведения, когда ему позвонили с новостью о ЧП, он не мог поверить в случившееся.

Из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, их жизни ничего не угрожает.

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