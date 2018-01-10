В Канаде загорелся ледяной отель
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар, сообщает The Weather Network.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар, сообщает The Weather Network.
Возгорание произошло в одном из номеров гостиницы. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Как отметил владелец заведения, когда ему позвонили с новостью о ЧП, он не мог поверить в случившееся.