В Уфе обнаружили тело Ильшата Нургалиева, пропавшего на подводной охоте
Однако, достать родным его не удалось.
Однако, достать родным его не удалось.
В столице Башкирии продолжаются поиски 29-летнего Ильшата Нургалиева, который 4 января ушел на подводную охоту на Уфимку и не вернулся домой.
В деле появились новые подробности — 9 января вечером родные при помощи сонара (прибор для исследования рельефа дна водоема — ред.) обнаружили тело, но достать его, к сожалению, не удалось.
— С помощью прибора мы увидели, как Ильшат лежит на дне, он зацепился за корягу. В том месте, где и говорили экстрасенсы, в районе поселка Тужиловка — уже в конце Сипайлово, — рассказала «Комсомолке» Зиля, сестра Ильшата. — Один из добровольцев без оборудования нырнул, но не смог доплыть до него
По словам родственников, приехавшие на место спасатели сказали им, что нырять уже темно, мол, вытаскивать будем завтра.
Утром 10 января родные, добровольцы и спасатели вернулись на то место, где было обнаружено тело, но, к сожалению, Ильшата там уже не было.
— Мы полагаем, что его унесло течением. У спасателей очень мощная лодка, и, когда включились ее винты, поднялась волна, которая, вероятно, поспособствовала тому, что он уплыл дальше, — говорят родственники.
Близкие просят всех жителей, кто живет по течению реки Уфимки, помочь им — периодически посматривать на реку, на берег, потому что возможен вариант, что тело всплывет.
— Вся надежда сейчас на волонтеров, у нас есть всего три дня — потом наступят сильные морозы, все напрочь замерзнет, — говорит Зиля.
Родственникам очень нужен сонар, чтобы осматривать дно реки в разных местах. Просим откликнутся всех добровольцев, которые готовы помочь в поисках мужчины.
Если вы хотите помочь, просьба обращаться по телефону 8 (987) 6038273 — Зиля, родная сестренка, 8 (917) 7707009 — Азамат, брат.
Напомним, поиски парня ведутся с 5 января.