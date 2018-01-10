Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
В британской школе девочек запретили называть девочками
2 крупных конфликта могут стать главными вызовами для РФ в 2018-м
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
Как корейская деревня стала самым напряженным местом в миреВоеннослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу
СМИ: 400 "кадыровцев" берут штурмом квартал, где живут Ямадаевы
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Запад готовит сценарий признания Крыма российским — Мурадов
Американские СМИ объяснили, зачем США газ РФ
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Милиция Таджикистана разогнала толпу желающих переехать в Россию
Осужденный за изнасилование Шурыгиной освобожден
В России реконструируют дом последнего китайского императора
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
10 января, источник: Комсомольская правда

В Уфе обнаружили тело Ильшата Нургалиева, пропавшего на подводной охоте

Однако, достать родным его не удалось.

В столице Башкирии продолжаются поиски 29-летнего Ильшата Нургалиева, который 4 января ушел на подводную охоту на Уфимку и не вернулся домой.

В деле появились новые подробности — 9 января вечером родные при помощи сонара (прибор для исследования рельефа дна водоема — ред.) обнаружили тело, но достать его, к сожалению, не удалось.

— С помощью прибора мы увидели, как Ильшат лежит на дне, он зацепился за корягу. В том месте, где и говорили экстрасенсы, в районе поселка Тужиловка — уже в конце Сипайлово, — рассказала «Комсомолке» Зиля, сестра Ильшата. — Один из добровольцев без оборудования нырнул, но не смог доплыть до него из-за сильного течения.

По словам родственников, приехавшие на место спасатели сказали им, что нырять уже темно, мол, вытаскивать будем завтра.

Утром 10 января родные, добровольцы и спасатели вернулись на то место, где было обнаружено тело, но, к сожалению, Ильшата там уже не было.

— Мы полагаем, что его унесло течением. У спасателей очень мощная лодка, и, когда включились ее винты, поднялась волна, которая, вероятно, поспособствовала тому, что он уплыл дальше, — говорят родственники.

Близкие просят всех жителей, кто живет по течению реки Уфимки, помочь им — периодически посматривать на реку, на берег, потому что возможен вариант, что тело всплывет.

— Вся надежда сейчас на волонтеров, у нас есть всего три дня — потом наступят сильные морозы, все напрочь замерзнет, — говорит Зиля.

Родственникам очень нужен сонар, чтобы осматривать дно реки в разных местах. Просим откликнутся всех добровольцев, которые готовы помочь в поисках мужчины.

Если вы хотите помочь, просьба обращаться по телефону 8 (987) 6038273 — Зиля, родная сестренка, 8 (917) 7707009 — Азамат, брат.

Напомним, поиски парня ведутся с 5 января.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Уже третья: Еще одна дочь Анджелины Джоли начала одеваться как мальчик
Книга о книгах
Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ
Госдеп не советует американцам ехать в Россию
Жириновский вносит законопроект об отмене 282-й статьи
В СБ ООН выступили против ослабления санкций в отношении КНДР
Саакашвили занялся поиском «300 спартанцев»
В Росгидромете высоко оценили точность своих прогнозов
Полиция ФРГ остановила фуры с американскими гаубицами
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места Комментируя выступление Шипулина, четырехкратный олимпийский чемпион подверг критике отдельных тренеров мужской сборной России
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь