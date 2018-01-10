В Уфе обнаружили тело Ильшата Нургалиева, пропавшего на подводной охоте

В столице Башкирии продолжаются поиски 29-летнего Ильшата Нургалиева, который 4 января ушел на подводную охоту на Уфимку и не вернулся домой.

В деле появились новые подробности — 9 января вечером родные при помощи сонара (прибор для исследования рельефа дна водоема — ред.) обнаружили тело, но достать его, к сожалению, не удалось.

— С помощью прибора мы увидели, как Ильшат лежит на дне, он зацепился за корягу. В том месте, где и говорили экстрасенсы, в районе поселка Тужиловка — уже в конце Сипайлово, — рассказала «Комсомолке» Зиля, сестра Ильшата. — Один из добровольцев без оборудования нырнул, но не смог доплыть до него из-за сильного течения.

По словам родственников, приехавшие на место спасатели сказали им, что нырять уже темно, мол, вытаскивать будем завтра.

Утром 10 января родные, добровольцы и спасатели вернулись на то место, где было обнаружено тело, но, к сожалению, Ильшата там уже не было.

— Мы полагаем, что его унесло течением. У спасателей очень мощная лодка, и, когда включились ее винты, поднялась волна, которая, вероятно, поспособствовала тому, что он уплыл дальше, — говорят родственники.

Близкие просят всех жителей, кто живет по течению реки Уфимки, помочь им — периодически посматривать на реку, на берег, потому что возможен вариант, что тело всплывет.

— Вся надежда сейчас на волонтеров, у нас есть всего три дня — потом наступят сильные морозы, все напрочь замерзнет, — говорит Зиля.

Родственникам очень нужен сонар, чтобы осматривать дно реки в разных местах. Просим откликнутся всех добровольцев, которые готовы помочь в поисках мужчины.

Если вы хотите помочь, просьба обращаться по телефону 8 (987) 6038273 — Зиля, родная сестренка, 8 (917) 7707009 — Азамат, брат.