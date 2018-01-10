В Варшаве экстренно сел самолет, лишенный шасси
Воздушное судно, принадлежащее польской авиакомпании LOT, совершило вынужденную посадку в аэропорту Варшавы. По сведениям информагентств, самолет лишился передней стойки шасси.
Воздушное судно, принадлежащее польской авиакомпании LOT, совершило вынужденную посадку в аэропорту Варшавы. По сведениям информагентств, самолет лишился передней стойки шасси.
Инцидент произошел в аэропорту им. Фредерика Шопена, куда самолет прибыл из Кракова. На борту лайнера в этот момент находились более 80 человек.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Воздушную гавань закрыли до выяснения причин.