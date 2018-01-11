СМИ: полиция ФРГ остановила фуры с американскими гаубицами из-за ряда нарушений
БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Германские полицейские остановили на автобане на востоке страны шесть фур с американскими самоходными гаубицами и
БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Германские полицейские остановили на автобане на востоке страны шесть фур с американскими самоходными гаубицами и
По ее информации, польская
Фуры были отправлены на стоянку. Полицейские провели проверку и выяснили, что водители не имели необходимых транспортных документов и специального разрешения на провоз такого рода груза по территории ФРГ. К тому же он не соответствовал габаритам и был слишком тяжел. Стражи порядка взвесили прицепы: каждый из них оказался перегружен в среднем на 16 тонн.
Правоохранительные органы ФРГ не разрешили фурам двигаться дальше до тех пор, пока не будут выполнены условия перемещения подобных колонн по территории страны. Сейчас инцидентом, который произошел 9 января, занимается местная служба дорожных штрафов.
Bild опубликовала фотографию, на которой, по версии издания, германский полицейский с поднятым вверх указательным пальцем «объясняет американскому военному, что разрешено на дорогах и автобанах ФРГ, а что — нет».