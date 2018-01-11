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01:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: полиция ФРГ остановила фуры с американскими гаубицами из-за ряда нарушений

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Германские полицейские остановили на автобане на востоке страны шесть фур с американскими самоходными гаубицами и из-за целого ряда нарушений не позволили им проследовать дальше. Об этом сообщила 10 января вечером газета Bild.

По ее информации, польская транспортно-экспедиционная компания получила от американцев заказ на доставку установок типа M109 в Германию. Однако уже недалеко от границы на автобане под городом Баутцен (федеральная земля Саксония) колонна попала в поле зрения правоохранительных органов ФРГ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фуры были отправлены на стоянку. Полицейские провели проверку и выяснили, что водители не имели необходимых транспортных документов и специального разрешения на провоз такого рода груза по территории ФРГ. К тому же он не соответствовал габаритам и был слишком тяжел. Стражи порядка взвесили прицепы: каждый из них оказался перегружен в среднем на 16 тонн.

Кроме того, такая колонна обязательно должна была иметь машины сопровождения. Полицейские также установили, что некоторые водители нарушили режим труда и отдыха, проведя слишком много времени в пути.

Правоохранительные органы ФРГ не разрешили фурам двигаться дальше до тех пор, пока не будут выполнены условия перемещения подобных колонн по территории страны. Сейчас инцидентом, который произошел 9 января, занимается местная служба дорожных штрафов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Bild опубликовала фотографию, на которой, по версии издания, германский полицейский с поднятым вверх указательным пальцем «объясняет американскому военному, что разрешено на дорогах и автобанах ФРГ, а что — нет».

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