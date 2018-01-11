В Хабаровске за сутки два пешехода попали под колёса

В первом случае в 7:30 хабаровчанин преодолевал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 12 по улице Юности. В это время на него совершил наезд водитель Suzuki Escudo, который двигался со стороны улицы Краснореченской в сторону улицы Королёва.

Как уточнили в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, в результате ДТП пострадал пешеход 1988 года рождения. Он получил нетяжкие травмы: ушиб левой теменной области, а также повреждений связочного аппарата левого коленного сустава. Врачи отпустили пострадавшего домой.

Другого хабаровчанина пришлось госпитализировать с двумя переломами костей. Травмы горожанин получил в 16:10, когда переходил улицу Комсомольскую в не предназначенном для этого месте. В то же время водитель за рулём Toyota Camry Gracia, который ехал по Комсомольской от Амурского Бульвара к улице Серышева, не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.