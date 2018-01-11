В Волгограде выпавший из фуры металл повредил несколько автомобилей

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, инцидент произошел близ здания локомотивного депо станции «Максима Горького». У ехавшего в сторону Ростова грузовика с полуприцепом-фургоном груз — листы железа — проломил ворота и выпал на проезжую часть, проскользив до встречной обочины, где были припаркованы автомобили работников депо.