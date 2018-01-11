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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде выпавший из фуры металл повредил несколько автомобилей

Сразу несколько легковых автомобилей оказались повреждены в результате выпадения груза из полуприцепа грузовика на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский близ поселка Максима Горького.

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, инцидент произошел близ здания локомотивного депо станции «Максима Горького». У ехавшего в сторону Ростова грузовика с полуприцепом-фургоном груз — листы железа — проломил ворота и выпал на проезжую часть, проскользив до встречной обочины, где были припаркованы автомобили работников депо.

В результате происшествия сразу несколько легковушек отечественного и иностранного производства получили серьезные механические повреждения. Некоторые автомобили в результате этого ДТП потеряли возможность передвигаться самостоятельно.

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