В Волгограде выпавший из фуры металл повредил несколько автомобилей
Сразу несколько легковых автомобилей оказались повреждены в результате выпадения груза из полуприцепа грузовика на трассе Волгоград —
Сразу несколько легковых автомобилей оказались повреждены в результате выпадения груза из полуприцепа грузовика на трассе Волгоград —
Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, инцидент произошел близ здания локомотивного депо станции «Максима Горького». У ехавшего в сторону Ростова грузовика с
В результате происшествия сразу несколько легковушек отечественного и иностранного производства получили серьезные механические повреждения. Некоторые автомобили в результате этого ДТП потеряли возможность передвигаться самостоятельно.