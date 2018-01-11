В Волгограде ищут грабителей, избивших мужчину в собственной квартире

Выяснилось, что поздно вечером эти незнакомцы постучали в квартиру к потерпевшему. Он открыл им дверь, и тут же оказался «на мушке». Парни, угрожая пистолетами, стали требовать у него деньги и пытались ворваться в квартиру. Мужчина стал сопротивляться, пытался вытолкнуть непрошенных гостей, но их силы оказались неравны — грабители избили мужчину, и, не найдя денег, скрылись.