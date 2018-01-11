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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде ищут грабителей, избивших мужчину в собственной квартире

Примерно в полночь 9 января в отдел полиции № 2 Краснооктябрьского района Волгограда пришел избитый 32-летний мужчина. Он рассказал, что побои ему нанесли двое неизвестных парней.

Выяснилось, что поздно вечером эти незнакомцы постучали в квартиру к потерпевшему. Он открыл им дверь, и тут же оказался «на мушке». Парни, угрожая пистолетами, стали требовать у него деньги и пытались ворваться в квартиру. Мужчина стал сопротивляться, пытался вытолкнуть непрошенных гостей, но их силы оказались неравны — грабители избили мужчину, и, не найдя денег, скрылись.

Но лица преступников запечатлел установленный дверной видеоглазок.

Приметы нападавших:

1) на вид 25−30 лет, рост 195 сантиметров, среднего телосложения, волос черный, короткий. Одет: черная жилетка, свитер, темные джинсы, на левой руке печатка.

2) на вид 25−30 лет, рост 175 сантиметров, волос светлый. Одет: шапка синяя, синяя куртка пуховик, черные кроссовки, на левой руке имеется кровоточащая рана, предположительно порез.

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