Проведением боев без правил в Казани заинтересовалась прокуратура

Заместитель прокурора Кировского района Казани Павел Абрамов сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что проверка была организована после появившейся в СМИ информации о том, что в турнире «Стрелка» (бои без правил — ИФ) участвуют несовершеннолетние, медосмотр бойцов перед выходом на ринг не проводится, а в здании бывшей фабрики не соблюдаются требования пожарной безопасности.

По словам представителя надзорного органа, подтвердился только один факт — в помещениях бывшей фабрики не соблюдаются правила пожарной безопасности.

«Во время проверки, которая прошла совместно с сотрудниками Госпожнадзора и МВД, было установлено, что часть помещений фабрики сдается в аренду для проведения различных культурно-массовых мероприятий, в том числе боев без правил. Другая часть здания находится в стадии ремонта. В помещении на момент проверки отсутствовал план эвакуации, пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, огнетушители. Также были выявлены и другие нарушения требований пожарной безопасности», — уточнил П. Абрамов.

В связи с этим собственник здания привлечен к административной ответственности по ст.20.4 КОАП РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности. Постановление находится на рассмотрении в пожарной службе. Собственнику грозит предупреждение или штраф от 6 тыс. до 50 тыс. рублей.

До устранения нарушений ему также запрещено сдавать в аренду помещения здания бывшей фабрики купца Алафузова для проведения там каких-либо культурно-массовых мероприятий, включая турнир «Стрелка», отметил П. Абрамов.

По его словам, в отношении организатора боев без правил проверка пока продолжается.