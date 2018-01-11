Замерзающих в степи женщин спасли в Карагандинской области
Полицейские батальона
Полицейские батальона
Женщины стали заложниками природной стихии на трассе
«Как оказалось, у микроавтобуса сломалась система, и он попросту заглох и не заводился, да и резина была летней. Сначала женщины вместе с полицейскими толкали микроавтобус, но затем полицейские остановили попутно проезжавший КамАЗ, который и перетянул заглохший микроавтобус на обочину дороги. Попутным транспортом женщин эвакуировали в Караганду», ― рассказали в полиции.
Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с просьбой не покидать пределы населенных пунктов в связи с погодными условиями.
Между тем, по данным КЧС, в регионе всего на пульт «112» поступило около 1300 звонков, большинство информационного характера.
Ведутся