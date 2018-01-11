Замерзающих в степи женщин спасли в Карагандинской области

Источник: Newtimes.kz

Женщины стали заложниками природной стихии на трассе Алматы-Екатеринбург 11 января 2018 года. Около пяти часов утра микроавтобус, на котором ехали пассажиры, сломался недалеко от поселка Акбастау. На помощь женщинам, оказавшимся в голой степи, пришли полицейские батальона дорожно-патрульной полиции старшие сержанты полиции Евгений Новокшинский и Тимур Альжанов.

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«Как оказалось, у микроавтобуса сломалась система, и он попросту заглох и не заводился, да и резина была летней. Сначала женщины вместе с полицейскими толкали микроавтобус, но затем полицейские остановили попутно проезжавший КамАЗ, который и перетянул заглохший микроавтобус на обочину дороги. Попутным транспортом женщин эвакуировали в Караганду», ― рассказали в полиции.

Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с просьбой не покидать пределы населенных пунктов в связи с погодными условиями.

Между тем, по данным КЧС, в регионе всего на пульт «112» поступило около 1300 звонков, большинство информационного характера.