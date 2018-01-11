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15:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в ножевом ранении женщины задержали в Ростове-на-Дону

34-летнего ростовчанина задержали по подозрению в ножевом ранении женщины.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел в одном из домов по улице Королева.

Установлено, что подозреваемый в ходе конфликта ударил женщину ножом в живот.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ростовчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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