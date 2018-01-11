В Италии поезд разрезал эмигрантку из Молдовы
Уроженка Молдовы погибла под поездом в Италии.
Уроженка Молдовы погибла под поездом в Италии.
10 января рядом с железнодорожной станцией
Погибшая оказалась 63-летней уроженкой Молдовы. Инцидент произошёл около 14.30 по местному времени.
Очевидец происшествия рассказал, что видел женщину, идущую вдоль железнодорожных путей. При приближении поезда она упала под колеса локомотива. В полиции не исключают, что гражданка Молдовы могла покончить с собой.
К месту гибели женщина приехали карабинеры, медики и пожарные. Движение поездов на железной дороге было временно приостановлено.