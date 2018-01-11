В Италии поезд разрезал эмигрантку из Молдовы

Источник: Noi.md

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10 января рядом с железнодорожной станцией Камнаго-Лентате на линии Милан — Кьяссе (Швейцария) в городе Лентате-суль-Севезо в Ломбардии под поезд попала женщина.

Погибшая оказалась 63-летней уроженкой Молдовы. Инцидент произошёл около 14.30 по местному времени.

Очевидец происшествия рассказал, что видел женщину, идущую вдоль железнодорожных путей. При приближении поезда она упала под колеса локомотива. В полиции не исключают, что гражданка Молдовы могла покончить с собой.