Молодую девушку сбили на дороге в Ленинградском районе Кубани

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 сбил пешехода, двигавшегося по краю проезжей части дороги в темное время суток в попутном направлении.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате происшествия 23-летняя девушка с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за минувшие сутки в крае произошло четыре наезда на пешеходов: в них один человек погиб и трое были травмированы. Все наезды произошли по вине самих пешеходов.