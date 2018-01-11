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15:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Молодую девушку сбили на дороге в Ленинградском районе Кубани

10 января около 20:00 на улице 30 лет Победы поселка Октябрьского произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 сбил пешехода, двигавшегося по краю проезжей части дороги в темное время суток в попутном направлении.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате происшествия 23-летняя девушка с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за минувшие сутки в крае произошло четыре наезда на пешеходов: в них один человек погиб и трое были травмированы. Все наезды произошли по вине самих пешеходов.

Автоинспекторы напоминают, что пешеходам необходимо строго следовать правилам безопасного перехода через дорогу, использовать светоотражатели, не допускать ходьбу вдоль проезжей части при наличии тротуара.

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