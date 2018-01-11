СК заинтересовался историей пенсионерки, умершей на улице в Челябинске

В Челябинске проводится проверка по факту смерти пожилой женщины на улице, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось 10 января около торгового комплекса «Башня» в Тракторозаводском районе города, где неподалеку находится городская клиническая больница № 8. По словам очевидцев, пожилой женщине внезапно стало плохо на улице, и она упала.

По предварительным данным, на место происшествия выехала бригада скорой медицинской помощи, но медики не смогли помочь женщине.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников», — рассказывают в ведомстве.