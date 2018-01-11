СК заинтересовался историей пенсионерки, умершей на улице в Челябинске
Пожилая женщина скончалась на глазах прохожих.
Пожилая женщина скончалась на глазах прохожих.
В Челябинске проводится проверка по факту смерти пожилой женщины на улице, сообщают в
Напомним, ЧП случилось 10 января около торгового комплекса «Башня» в Тракторозаводском районе города, где неподалеку находится городская клиническая больница № 8. По словам очевидцев, пожилой женщине внезапно стало плохо на улице, и она упала.
По предварительным данным, на место происшествия выехала бригада скорой медицинской помощи, но медики не смогли помочь женщине.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится
Отметим, что до приезда скорой прохожие пытались остановить проезжающие мимо кареты скорой помощи, однако никто не остановился.