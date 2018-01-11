Грузовик снес несколько машин на улице Нансена в Ростове-на-Дону
Днем 11 января в Ростове на улице Нансена произошла крупная авария.
Днем 11 января в Ростове на улице Нансена произошла крупная авария.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, грузовик выехал на обочину и снес три припаркованных автомобиля, одна из легковушек от удара перевернулась на бок.
К счастью, никто не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники полиции, обстоятельства аварии уточняются.
Обсуждая происшествие в социальной сети, ростовчане пишут, что на улице Нансена часто происходят аварии. Причиной тому люди видят длинную прямую дорогу, по которой водителей так и тянет разогнаться.