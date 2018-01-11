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15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовик снес несколько машин на улице Нансена в Ростове-на-Дону

Днем 11 января в Ростове на улице Нансена произошла крупная авария.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, грузовик выехал на обочину и снес три припаркованных автомобиля, одна из легковушек от удара перевернулась на бок.

К счастью, никто не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники полиции, обстоятельства аварии уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обсуждая происшествие в социальной сети, ростовчане пишут, что на улице Нансена часто происходят аварии. Причиной тому люди видят длинную прямую дорогу, по которой водителей так и тянет разогнаться.

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