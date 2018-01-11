Грузовик снес несколько машин на улице Нансена в Ростове-на-Дону

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, грузовик выехал на обочину и снес три припаркованных автомобиля, одна из легковушек от удара перевернулась на бок.

К счастью, никто не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники полиции, обстоятельства аварии уточняются.

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