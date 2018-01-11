Из института РАН в Петербурге украли весы и микроскоп 70-х годов
Взломщики побывали в семи кабинетах, но похитили только три вещи.
Взломщики побывали в семи кабинетах, но похитили только три вещи.
Неизвестные преступники обокрали Институт высокомолекулярных соединений РАН на Васильевском острове в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Следы проникновения на территорию учреждения были замечены сотрудниками утром 9 января.
Грабители побывали в семи кабинетах, но унесли с собой только три вещи — две пары весов стоимостью около 21 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно, а также микроскоп 1970-х годов — его оценивают в 900 рублей. Таким образом общая сумма материального ущерба института составила более 67 тысяч рублей.
Обстоятельства кражи устанавливаются.