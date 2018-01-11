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16:17 (мск), источник: Клопс.ru

Обыск в калининградском лицее № 49 длился более пяти часов

Сотрудники полиции более пяти часов обыскивали приёмную и кабинет директора в лицее № 49. Об этом «Клопс» сообщил адвокат Дмитрий Новиков, представитель директора лицея Людмилы Осиповой.

Источник: Клопс.ru

В среду, 10 января, около 13:30 в школу пришли четыре сотрудника полиции. Несколько часов они не проводили никаких следственных действий, просто ходили по коридорам и осматривали помещения лицея. В 15:00 привели понятых и начался обыск. Люди в форме провели в приёмной и кабинете директора более пяти часов. «Всё это время они искали и изымали документацию, представляющую интерес для следствия в рамках уголовного дела», — пояснил адвокат.

В обоих помещениях были обследованы шкафы, ящики столов, тумбочки. Заинтересовали сотрудников полиции и два сейфа. Один из них пришлось открывать при помощи болгарки — от него не было ключа. Как выяснилось позже, в нём хранились документы Центральной избирательной комиссии. «Мы объяснили сотрудникам полиции, что имущество не наше, ключа нет и мы не имеем права это делать. Тогда они приняли решение самостоятельно вскрыть сейф. Ничего интересного они там не обнаружили», — говорит адвокат.

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В другом, школьном, сейфе сотрудники полиции нашли файл, в котором лежали 9000 рублей. К деньгам была приложена записка с указанием, куда именно должна быть направлена эта сумма.

Представитель родительского комитета Ирина Башкирова пояснила «Клопс», что деньги были собраны одним из педагогов на проведение мероприятия для школьников. Однако в рамках обыска файлик изъяли.

Дмитрий Новиков говорит о том, что во время обысков были изъяты документы, которые говорят в пользу руководителя школы. «В постановлении об обыске указано, что Осипова якобы заключала с родителями учащихся договоры о добровольных безвозмездных пожертвованиях, носивших по сути принудительный характер, поскольку в них была указана фиксированная сумма ежемесячной оплаты. Однако среди изъятых документов целая папка таких договоров, и ни в одном из них не указана конкретная сумма», — заключил адвокат.

Людмилу Осипову уже пригласили в региональный СКР для дачи показаний. По мнению Новикова, за этим может последовать отстранение Осиповой от должности. Это осуществляется в судебном порядке по ходатайству следователя. Если суд удовлетворит ходатайство, то директора отстранят от работы на время, которое сочтёт необходимым следователь.

10 января стало известно, что в отношении директора лицея № 49 Людмилы Осиповой возбудили уголовное дело, в этот же день в лицее провели обыск. Ранее лицей 49 оказался в центре скандала, связанного с посвящением лицеистов. Выпускники лицея собирали подписи в поддержку Осиповой.

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