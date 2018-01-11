Обыск в калининградском лицее № 49 длился более пяти часов

Источник: Клопс.ru

В среду, 10 января, около 13:30 в школу пришли четыре сотрудника полиции. Несколько часов они не проводили никаких следственных действий, просто ходили по коридорам и осматривали помещения лицея. В 15:00 привели понятых и начался обыск. Люди в форме провели в приёмной и кабинете директора более пяти часов. «Всё это время они искали и изымали документацию, представляющую интерес для следствия в рамках уголовного дела», — пояснил адвокат.

В обоих помещениях были обследованы шкафы, ящики столов, тумбочки. Заинтересовали сотрудников полиции и два сейфа. Один из них пришлось открывать при помощи болгарки — от него не было ключа. Как выяснилось позже, в нём хранились документы Центральной избирательной комиссии. «Мы объяснили сотрудникам полиции, что имущество не наше, ключа нет и мы не имеем права это делать. Тогда они приняли решение самостоятельно вскрыть сейф. Ничего интересного они там не обнаружили», — говорит адвокат.

В другом, школьном, сейфе сотрудники полиции нашли файл, в котором лежали 9000 рублей. К деньгам была приложена записка с указанием, куда именно должна быть направлена эта сумма.

Представитель родительского комитета Ирина Башкирова пояснила «Клопс», что деньги были собраны одним из педагогов на проведение мероприятия для школьников. Однако в рамках обыска файлик изъяли.

Дмитрий Новиков говорит о том, что во время обысков были изъяты документы, которые говорят в пользу руководителя школы. «В постановлении об обыске указано, что Осипова якобы заключала с родителями учащихся договоры о добровольных безвозмездных пожертвованиях, носивших по сути принудительный характер, поскольку в них была указана фиксированная сумма ежемесячной оплаты. Однако среди изъятых документов целая папка таких договоров, и ни в одном из них не указана конкретная сумма», — заключил адвокат.

Людмилу Осипову уже пригласили в региональный СКР для дачи показаний. По мнению Новикова, за этим может последовать отстранение Осиповой от должности. Это осуществляется в судебном порядке по ходатайству следователя. Если суд удовлетворит ходатайство, то директора отстранят от работы на время, которое сочтёт необходимым следователь.