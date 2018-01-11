Почти 20 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Березовском
БЕРЕЗОВСКИЙ, 11 января, ИА УралПолит.Ru. Пожарные эвакуировали 19 человек, среди которых пятеро детей, из горящего пятиэтажного дома в Березовском.
БЕРЕЗОВСКИЙ, 11 января, ИА УралПолит.Ru. Пожарные эвакуировали 19 человек, среди которых пятеро детей, из горящего пятиэтажного дома в Березовском.
Пожар вспыхнул в среду днем в пятиэтажном доме на улице Мира.
«…повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники, шесть сотрудников МЧС.
«В течение двух минут пожар потушен», — говорится в сообщении.