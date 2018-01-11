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15:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Почти 20 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Березовском

БЕРЕЗОВСКИЙ, 11 января, ИА УралПолит.Ru. Пожарные эвакуировали 19 человек, среди которых пятеро детей, из горящего пятиэтажного дома в Березовском.

Пожар вспыхнул в среду днем в пятиэтажном доме на улице Мира.

«…повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 19 человек, из них 5 детей», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники, шесть сотрудников МЧС.

«В течение двух минут пожар потушен», — говорится в сообщении.

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