На Урале дровосек убил своего коллегу бензопилой

В Алапаевске двое друзей устроили кровавую резню бензопилой. 45-летний дровосек вместе со своим приятелем готовили дрова для местных жителей. И в честь Рождества устроили застолье. Во время работы приятели стали ссориться и один из них, не стерпев обиды, бросился на своего товарища с бензопилой.

— Хозяин частного дома схватил бензопилу, завел ее и, словно, маньяк из фильма ужасов начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью, — рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Расправа закончилась быстро не совместимыми с жизнью травмами.

После убийства дровосек позвонил в полицию и заявил, что нашел тело друга у себя дома. Но обвести сыщиков уголовного розыска вокруг пальца у преступника не получилось. Силовики сразу же его раскусили.