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15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Минздрав Новосибирской области сообщил о состоянии пострадавших в страшной аварии

ДТП произошло сегодня утром, 11 января, в Черепановском районе.

Минздрав Новосибирской области прокомментировал состояние пострадавших в сегодняшней жуткой аварии, произошедшей в Черепановском районе на трассе Р-256 «Новосибирск — Барнаул». В ДТП погибло шесть человек, четверо выжили. В настоящий момент пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

— Больные не транспортабельные: трое больных крайней степени тяжести находятся в реанимации Черепановской ЦРБ, один больной в отделении. Специалисты Государственной Новосибирской областной клинической больницы службы плановой и экстренной консультативной помощи — санитарной авиации работали на месте. Минздрав держит ситуацию на контроле, — комментирует врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

У пострадавших есть все необходимые препараты, кровь для них дополнительно завезли.

Родственники пострадавших могут обратиться по телефону «горячей» линии ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 23−999−99.

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