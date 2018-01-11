Минздрав Новосибирской области сообщил о состоянии пострадавших в страшной аварии

Минздрав Новосибирской области прокомментировал состояние пострадавших в сегодняшней жуткой аварии, произошедшей в Черепановском районе на трассе Р-256 «Новосибирск — Барнаул». В ДТП погибло шесть человек, четверо выжили. В настоящий момент пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

— Больные не транспортабельные: трое больных крайней степени тяжести находятся в реанимации Черепановской ЦРБ, один больной в отделении. Специалисты Государственной Новосибирской областной клинической больницы службы плановой и экстренной консультативной помощи — санитарной авиации работали на месте. Минздрав держит ситуацию на контроле, — комментирует врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

У пострадавших есть все необходимые препараты, кровь для них дополнительно завезли.