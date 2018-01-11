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15:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем бывшая бухгалтер присвоила 1,58 млн рублей под видом зарплаты

Женщина перечисляла себе деньги в течение 4 лет.

Бывшую сотрудницу образовательного учреждения Новоусманского района заподозрили в присвоении 1,58 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 11 января. Бухгалтер перечисляла средства на свой счет под видом зарплаты.

По данным полиции, 36-летняя женщина переводила себе деньги с 2013 по 2017 год. Ими она распорядилась по своему усмотрению.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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