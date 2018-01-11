Под Воронежем бывшая бухгалтер присвоила 1,58 млн рублей под видом зарплаты
Женщина перечисляла себе деньги в течение 4 лет.
Женщина перечисляла себе деньги в течение 4 лет.
Бывшую сотрудницу образовательного учреждения Новоусманского района заподозрили в присвоении 1,58 млн рублей, сообщила
По данным полиции, 36-летняя женщина переводила себе деньги с 2013 по 2017 год. Ими она распорядилась по своему усмотрению.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.