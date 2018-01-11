Под Воронежем бывшая бухгалтер присвоила 1,58 млн рублей под видом зарплаты

Бывшую сотрудницу образовательного учреждения Новоусманского района заподозрили в присвоении 1,58 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 11 января. Бухгалтер перечисляла средства на свой счет под видом зарплаты.

По данным полиции, 36-летняя женщина переводила себе деньги с 2013 по 2017 год. Ими она распорядилась по своему усмотрению.