Шквальный ветер сорвал кровли с трех зданий в Караганде

В Карагандинской области в результате бурана, сильного ветра и гололеда закрыты трассы по всем направлениям.
«Первый факт зафиксирован 11 января в 05:20 утра в Октябрьском районе по адресу 12 микрорайон дом 14. В результате сильного ветра сорвана кровля пятиэтажного жилого дома на площади 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в
Второй случай произошел в 10 утра на улице Гоголя 64/2, в Казыбекбийском районе Караганды. Ветер сорвал кровлю отдельностоящего магазина на площади 30 квадратных метров. Третий случай произошел в в старой части города, в Михайловке. Очевидцы выложили видео сорванной кровли в Instagram.
На кадрах запечатлено двухэтажное здание с сорванной кровлей. Также на видео заметны столбы освещения с порванными электрическими проводами. Последними уже занимаются аварийные службы.