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16:09 (мск), источник: Nur.kz

Шквальный ветер сорвал кровли с трех зданий в Караганде

Из-за сильного ветра в Караганде пострадали сразу три здания: пятиэтажный жилой дом в Майкудуке, отдельностоящий магазин по улице Гоголя и двухэтажное здание в Михайловке. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Карагандинской области в результате бурана, сильного ветра и гололеда закрыты трассы по всем направлениям. Из-за непогоды сегодня были отменены занятия второй смены для школьников. Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан воздержаться от поездок на дальние расстояния и от прогулок на улице. Так как местами в городе ходить небезопасно. Ветер с легкостью срывает кровли с домов.

«Первый факт зафиксирован 11 января в 05:20 утра в Октябрьском районе по адресу 12 микрорайон дом 14. В результате сильного ветра сорвана кровля пятиэтажного жилого дома на площади 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Второй случай произошел в 10 утра на улице Гоголя 64/2, в Казыбекбийском районе Караганды. Ветер сорвал кровлю отдельностоящего магазина на площади 30 квадратных метров. Третий случай произошел в в старой части города, в Михайловке. Очевидцы выложили видео сорванной кровли в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах запечатлено двухэтажное здание с сорванной кровлей. Также на видео заметны столбы освещения с порванными электрическими проводами. Последними уже занимаются аварийные службы.

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