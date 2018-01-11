Шквальный ветер сорвал кровли с трех зданий в Караганде

Источник: Nur.kz

В Карагандинской области в результате бурана, сильного ветра и гололеда закрыты трассы по всем направлениям. Из-за непогоды сегодня были отменены занятия второй смены для школьников. Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан воздержаться от поездок на дальние расстояния и от прогулок на улице. Так как местами в городе ходить небезопасно. Ветер с легкостью срывает кровли с домов.

«Первый факт зафиксирован 11 января в 05:20 утра в Октябрьском районе по адресу 12 микрорайон дом 14. В результате сильного ветра сорвана кровля пятиэтажного жилого дома на площади 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Второй случай произошел в 10 утра на улице Гоголя 64/2, в Казыбекбийском районе Караганды. Ветер сорвал кровлю отдельностоящего магазина на площади 30 квадратных метров. Третий случай произошел в в старой части города, в Михайловке. Очевидцы выложили видео сорванной кровли в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdzX7kugey5/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdzX7kugey5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Последствия сильной метели в Караганде. Михайловка. Сорваны крыши, заборы, провода воздушных линий электропередачи валяются на проезжей части. ___________________________________________________ ┏━━━━━━━━━━?━━━━━━━━━━┓ ?Не терпи, расскажи @shock_krg? ┗━━━━━━━━━━?━━━━━━━━━━┛ ?Если Вы стали участником или очевидцем проишествия, поделитесь информацией, отправляйте в директ. ___________________________________________________ ?Видео и текст от подписчика. ?Орфография и пунктуация автора сохранены. ___________________________________________________ #админразберись #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #балхаш #жезказган #шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #kargu #kgmu #кгму #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас #Абай #Шахан #Агадырь #сатпаев</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/shock_krg/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Караганда</a> (@shock_krg) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-11T08:37:16+00:00">Jan 11, 2018 at 12:37am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.