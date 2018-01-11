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16:12 (мск), источник: Интерфакс

Татарстанец получит 4 тыс. евро за три года необоснованного пребывания в СИЗО

Казань. 11 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Житель Татарстана Александр Стрюков добился денежной компенсации за три года необоснованного пребывания в СИЗО, сообщила в четверг правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Ирину Хрунову, представлявшую интересы пострадавшего в ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека взыскал с правительства РФ 4 тыс. евро в пользу жителя Татарстана Александра Стрюкова за нарушение ст. 5 Конвенции (Право на свободу и личную неприкосновенность)», — говорится в сообщении правозащитников.

Мужчина обвинялся в уклонении от уплаты налогов и организации преступного сообщества или участии в нем. Нижнекамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.

«На протяжении трех лет судейский корпус Татарстана 18 раз продлевал А. Стрюкову содержание в СИЗО. Каждый раз постановления судов носили формальный характер. Решения практически не отличались друг от друга, в них не были указаны никакие конкретные обстоятельства дела, а лишь общие фразы», — отмечается в пресс-релизе.

В постановлениях судов также делалась ссылка на «сложность уголовного дела», хотя такого основания для продления ареста в российском законодательстве нет.

Лишь в феврале 2010 года судья Верховного суда Татарстана, рассматривавший уголовное дело в отношении А. Стрюкова, изменил меру пресечения на залог. Позднее уголовное дело в отношении мужчины было полностью прекращено.

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