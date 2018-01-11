Автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Карагандинской области

Источник: Tengrinews

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«В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на 103 километре административной дороги “Караганда-Аягоз-Бугаз” упал на бок пассажирский автобус Setra сообщением Егиндыбулак-Караганда. Силами сотрудников Отдела по чрезвычайным ситуациям данного района, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Трассового медико-спасательного пункта, а также бригады скорой медицинской помощи спасено 45 человек», — сообщил Иманкулов.

По его словам, большинство граждан доставлены в поселок Шешенкара, в медицинской помощи не нуждаются. При этом, трое пострадавших доставлены в центральную больницу поселка Ботакара, где были госпитализированы.