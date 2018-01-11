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16:13 (мск), источник: Tengrinews

Автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Карагандинской области

В Карагандинской области опрокинулся пассажирский автобус, спасатели помогли выбраться 45 пассажирам автобуса. Информацию подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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«В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на 103 километре административной дороги “Караганда-Аягоз-Бугаз” упал на бок пассажирский автобус Setra сообщением Егиндыбулак-Караганда. Силами сотрудников Отдела по чрезвычайным ситуациям данного района, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Трассового медико-спасательного пункта, а также бригады скорой медицинской помощи спасено 45 человек», — сообщил Иманкулов.

По его словам, большинство граждан доставлены в поселок Шешенкара, в медицинской помощи не нуждаются. При этом, трое пострадавших доставлены в центральную больницу поселка Ботакара, где были госпитализированы.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения на республиканских автодорогах для всех видов автотранспорта в шести областях: Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

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