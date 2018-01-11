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11 января, источник: Фонтанка

Фигурант дела о готовящихся в Петербурге терактах останется под стражей еще на месяц

Фируз Калавуров, обвиняемый в хранении взрывчатки, с помощью которой якобы планировалось подорвать Казанский собор, останется под стражей до середины февраля.

Источник: AP 2018
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О продлении меры пресечения Калавурову 11 января сообщает пресс-служба судов Петербурга. Под стражей тот пробудет как минимум до 13 февраля. Параллельно Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционные жалобы на постановления об аресте Калавурова и Шамиля Омаргаджиева (последнего обвиняют в незаконном обороте оружия). Их горсуд рассмотрит 17 января.

Напомним, граждане РФ Фируз Калавуров, Шамиль Омаргаджиев, Алисхан Эсмурзиев, Антон Кобец и Евгений Ефимов были задержаны 14 декабря 2017 года силами ФСБ. Позже стало известно, что информация о якобы готовящемся ими теракте в Казанском соборе и других местах массового скопления людей, российским спецслужбам передали коллеги из ЦРУ. Владимир Путин даже поблагодарил за это американского президента Дональда Трампа. Эсмурзиев 19 декабря заявил, что автомат, найденный в диване в снимаемой им квартире, подброшен, так же как и другие находки оперативников. Процессуально задержан он был только 15 декабря, таким образом, по бумагам где-то потерявшись на сутки.

В приготовлении к теракту обвиняют 18-летнего петербуржца, Евгения Ефимова. Он якобы собирал взрывчатку для взрыва в арендованном контейнере на Литовской улице.

Первоначально ФСБ заявляла о семи задержанных. Судьба еще двух по-прежнему не ясна.

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