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11 января, источник: Sputnik.by

Мотодельтаплан упал в Ушачском районе, планерист погиб

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг в районе деревни Лутово.

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Планерист погиб в результате падения мотодельтаплана в Ушачском районе, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг в районе деревни Лутово.

«Упал мотодельтаплан, планерист погиб», — сказала Фандо.

Она также сообщила, что в настоящее время в МЧС уточняют все обстоятельства произошедшего и собирают сведения о ЧП.

По словам представителя управления, более точная информация об инциденте будет озвучена позже.

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