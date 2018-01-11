Мотодельтаплан упал в Ушачском районе, планерист погиб
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг в районе деревни Лутово.
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг в районе деревни Лутово.
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Планерист погиб в результате падения мотодельтаплана в Ушачском районе, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг в районе деревни Лутово.
«Упал мотодельтаплан, планерист погиб», — сказала Фандо.
Она также сообщила, что в настоящее время в МЧС уточняют все обстоятельства произошедшего и собирают сведения о ЧП.
По словам представителя управления, более точная информация об инциденте будет озвучена позже.