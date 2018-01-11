В нескольких областях Казахстана случились перебои в работе ЦОНов
В связи с жуткой непогодой в нескольких областях страны происходят перебои с подачей электроэнергии в ЦОНах, сообщает NUR.KZ.
В связи с жуткой непогодой в нескольких областях страны происходят перебои с подачей электроэнергии в ЦОНах, сообщает NUR.KZ.
Так, периодическое отключение электричества происходит в ЦОНах Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях. Об этом сообщил представитель госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что в связи с плохими погодными условиями на автодромах специализированных ЦОНов в Астане, Павлодаре, Караганде и Шымкенте приостановлен прием практических экзаменов.