В Башкирии пропала 20-летняя мама двоих детей
УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии пропала 20-летняя мама двоих детей. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа».
УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии пропала 20-летняя мама двоих детей. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа».
Жительница Учалов Кристина Эриковна Газизова 10 января ушла к подруге на час и с тех пор о месте ее нахождения ничего не известно.
Родственники бьют тревогу, потому что дома у женщины остались двое малолетних детей, младший на грудном вскармливании. Кристина периодически выходит на связь, говорит, что находится в
На вид девушке 18−20 лет, светлые волосы, среднего телосложения.
Всех, кто обладает