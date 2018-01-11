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11 января, источник: ИА Башинформ

В Башкирии пропала 20-летняя мама двоих детей

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии пропала 20-летняя мама двоих детей. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа».

Жительница Учалов Кристина Эриковна Газизова 10 января ушла к подруге на час и с тех пор о месте ее нахождения ничего не известно.

Родственники бьют тревогу, потому что дома у женщины остались двое малолетних детей, младший на грудном вскармливании. Кристина периодически выходит на связь, говорит, что находится в какой-то больнице в чужом городе.

На вид девушке 18−20 лет, светлые волосы, среднего телосложения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефону: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Агент по работе со СМИ РОО «Поиск детей — Уфа»: +79177949484. Нужна также помощь добровольцев.

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