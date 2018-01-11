В Башкирии пропала 20-летняя мама двоих детей

Жительница Учалов Кристина Эриковна Газизова 10 января ушла к подруге на час и с тех пор о месте ее нахождения ничего не известно.

Родственники бьют тревогу, потому что дома у женщины остались двое малолетних детей, младший на грудном вскармливании. Кристина периодически выходит на связь, говорит, что находится в какой-то больнице в чужом городе.

На вид девушке 18−20 лет, светлые волосы, среднего телосложения.