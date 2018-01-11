В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей, сказав коллегам: «Сейчас я вернусь»
Забрав деньги у фирмы, мужчина заявил, что ему нужно отлучиться.
Забрав деньги у фирмы, мужчина заявил, что ему нужно отлучиться.
В Екатеринбурге инкассатор показал своим коллегам фокус не хуже Копперфильда. И если иллюзионист заставлял пропадать обычные предметы, то уральский сотрудник банка исчез вместе с миллионом рублей. Ограбление произошло, когда мужчина вместе со своими коллегами приехал к бизнесмену забрать круглую сумму денег.
— Инкассатор взял сумку с наличными и заявил своим коллегам, что ему нужно отлучиться, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник. — Со словами: «Сейчас я вернусь» он вышел из здания и сбежал. Когда другие инкассаторы опомнились, мужчины уже и след простыл. Его добычей стал миллион рублей.
Сейчас находчивого инкассатора разыскивает полиция.
— 10 января в отдел полиции поступило заявлении о хищении денег у здания в районе улицы Уральская, — сообщают в УМВД по Екатеринбургу. — В совершении преступления подозревается один из инкассаторов. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Ведется поиск преступника.