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11 января, источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей, сказав коллегам: «Сейчас я вернусь»

Забрав деньги у фирмы, мужчина заявил, что ему нужно отлучиться.

В Екатеринбурге инкассатор показал своим коллегам фокус не хуже Копперфильда. И если иллюзионист заставлял пропадать обычные предметы, то уральский сотрудник банка исчез вместе с миллионом рублей. Ограбление произошло, когда мужчина вместе со своими коллегами приехал к бизнесмену забрать круглую сумму денег.

— Инкассатор взял сумку с наличными и заявил своим коллегам, что ему нужно отлучиться, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник. — Со словами: «Сейчас я вернусь» он вышел из здания и сбежал. Когда другие инкассаторы опомнились, мужчины уже и след простыл. Его добычей стал миллион рублей.

Сейчас находчивого инкассатора разыскивает полиция.

— 10 января в отдел полиции поступило заявлении о хищении денег у здания в районе улицы Уральская, — сообщают в УМВД по Екатеринбургу. — В совершении преступления подозревается один из инкассаторов. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Ведется поиск преступника.

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