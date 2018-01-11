Осужденные члены павлодарской ОПГ управляли 16 подпольными цехами

Источник: Zakon.kz

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В состав ОПГ входили пять человек, четыре из которых — женщины, включая главаря. В течение двух лет они производили поддельный алкоголь народных марок. Шестнадцать подпольных цехов выпускали больше двух тысяч бутылок спиртного в сутки. Сырье, тару, этикетки и акцизные марки закупали в Восточно-Казахстанской области.

В ходе следствия был наложен арест на имущество подозреваемых на сумму, превышающую 100 миллионов тенге. В итоге главаря ОПГ приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Её подельники получили от трех до шести лет. Причем одной из фигуранток дела, которая находилась под подпиской о невыезде, наденут наручники в больнице.

Жамига Ахмедья, государственный обвинитель: