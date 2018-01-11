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11 января, источник: Zakon.kz

Осужденные члены павлодарской ОПГ управляли 16 подпольными цехами

В Павлодаре в колонию отправили членов организованной преступной группы, которая занималась масштабным производством суррогатной водки. Подсудимые сбывали нелегальную продукцию не только по всему Казахстану, но и в Россию, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Источник: Zakon.kz
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В состав ОПГ входили пять человек, четыре из которых — женщины, включая главаря. В течение двух лет они производили поддельный алкоголь народных марок. Шестнадцать подпольных цехов выпускали больше двух тысяч бутылок спиртного в сутки. Сырье, тару, этикетки и акцизные марки закупали в Восточно-Казахстанской области.

В ходе следствия был наложен арест на имущество подозреваемых на сумму, превышающую 100 миллионов тенге. В итоге главаря ОПГ приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Её подельники получили от трех до шести лет. Причем одной из фигуранток дела, которая находилась под подпиской о невыезде, наденут наручники в больнице.

Жамига Ахмедья, государственный обвинитель:

— Пятый фигурант — житель города Семипалатинска. В настоящее время находится в больнице, и в последующем будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для исполнения приговора.

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