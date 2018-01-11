Новосибирские федеральные трассы из-за метели закрыли для автобусов

Источник: РИА Новости

«С 21.30 (17.30 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января закрыт для движения пассажирских автобусов участок федеральной автомобильной дороги Р-256 “Чуйский тракт” в границах Новосибирской области. Причина — сильный снег, метель, ветер порывами до 25 метров в секунду, видимость местами до 50 метров», — говорится в сообщении.

Также с 22.00 (18.00 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января по тем же причинам закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 «Сибирь» в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска.