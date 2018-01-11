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11 января, источник: РИА Новости

Новосибирские федеральные трассы из-за метели закрыли для автобусов

НОВОСИБИРСК, 11 янв — РИА Новости. Федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и Р-255 «Сибирь» в границах Новосибирской области вечером в четверг закрыли для движения междугородних пассажирских автобусов из-за сильной метели, сообщает Федеральное управление автодорог «Сибирь» Росавтодора (ФКУ «Сибуправтодор»).

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Источник: РИА Новости

«С 21.30 (17.30 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января закрыт для движения пассажирских автобусов участок федеральной автомобильной дороги Р-256 “Чуйский тракт” в границах Новосибирской области. Причина — сильный снег, метель, ветер порывами до 25 метров в секунду, видимость местами до 50 метров», — говорится в сообщении.

Также с 22.00 (18.00 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января по тем же причинам закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 «Сибирь» в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска.

Ранее ГУМЧС по региону передавало экстренное предупреждение в связи с тем, что по прогнозу синоптиков днем 11 и сутки 12 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, по северо-западу местами сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду, местами гололед, похолодание. На дорогах заносы, сильная гололедица. Дорожные организации, обслуживающие федеральные трассы 10 января были переведены на усиленный режим работы.

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 Новосибирские федеральные трассы из-за метели закрыли для автобусов
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