Мужчина пытался вывезти из России мешки с монетами к ЧМ-2018 и потерпел фиаско

Мужчину задержали в Кингисеппском районе. У него обнаружили 332 полиэтиленовых мешка с монетами на сумму около 4,2 миллиона рублей — большинство мешков были заполнены монетами достоинством 25 рублей с символикой ЧМ-2018, в два мешка были упакованы монеты номиналом 10 копеек. Суммарный вес монет составил порядка 1,5 тонны.

Как отметили в пресс-службе, мужчина сообщил о том, что перевозит крупную сумму, в таможенной декларации. Он заявил правоохранителям, что обменял монеты в банках Москвы и вез их в Таллин, где располагается склад для хранения. После начала Чемпионата мира по футболу мужчина собирался организовать продажу памятных монет.