Астану приводят в порядок после бури: Исекешев обратился к жителям столицы

Источник: Tengrinews

Об этом в своем Facebook сообщил аким столицы Асет Исекешев.

«Все коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Для обеспечения беспрепятственного проезда проводится расчистка дорог и тротуаров и уборка снега. Всего задействовано 1500 специалистов и 1309 спецтехники. Идет восстановление электроснабжения отдельных объектов, восстановлению повреждённых светофорных объектов, объектов уличного освещения, остановочных комплексов и строительных ограждений, в целом системы городского жизнеобеспечения работают в нормальном режиме», — написал он.

Как сообщил аким Астаны, по информации Казгидромета, ночью ожидается продолжение снегопада и метели, с ветром до 15 метров в секунду. По прогнозам специалистов, к утру 12 января будет ослабление ветра с понижением температуры до 15 градусов мороза.

«‪Завтра в 6.00‬ будет в соответствии с алгоритмом будет объявлено решение о возможной отмене занятий, которое можно будет узнать по:

109 (бесплатно с мобильного телефона)

Сайт Управления образования г. Астаны (www.bilim.astana.kz)

Страница в социальной сети (https://www.facebook.com/bilimastana)

У классного руководителя или администрации школы

Приложение Смарт Астана (уведомление)", — добавил он.

Напомним, 11 января на Астану обрушилась снежная буря.

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