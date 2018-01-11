Астану приводят в порядок после бури: Исекешев обратился к жителям столицы
Акимат Астаны продолжает работу по ликвидации последствий после сильного снегопада и ветра.
Акимат Астаны продолжает работу по ликвидации последствий после сильного снегопада и ветра.
Об этом в своем Facebook сообщил аким столицы Асет Исекешев.
«Все коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Для обеспечения беспрепятственного проезда проводится расчистка дорог и тротуаров и уборка снега. Всего задействовано 1500 специалистов и 1309 спецтехники. Идет восстановление электроснабжения отдельных объектов, восстановлению повреждённых светофорных объектов, объектов уличного освещения, остановочных комплексов и строительных ограждений, в целом системы городского жизнеобеспечения работают в нормальном режиме», — написал он.
Как сообщил аким Астаны, по информации Казгидромета, ночью ожидается продолжение снегопада и метели, с ветром до 15 метров в секунду. По прогнозам специалистов, к утру 12 января будет ослабление ветра с понижением температуры до 15 градусов мороза.
«Завтра в 6.00 будет в соответствии с алгоритмом будет объявлено решение о возможной отмене занятий, которое можно будет узнать по:
Напомним, 11 января на Астану обрушилась снежная буря.