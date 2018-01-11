В Гватемале дали так дали
Как стало известно «Ъ»,
Как стало известно «Ъ»,
Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.
В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма состоятельным бизнесменом — собственником завода по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тыс. человек.
Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы
Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения.
Окончание оглашения приговора господа Битковы и их подельники встретили со слезами на глазах. Родственники осужденных и члены их группы поддержки также рыдали.
Адвокаты обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов громкого дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на
Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной. Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.
В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме.
Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других
В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Под следствием оказались не только разыскиваемые супруги Битковы, но и их дочь, на которую была оформлена часть активов, приобретенных на похищенные средства.
Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных «Ъ» не удалось.
«Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов», — заявили «Ъ» в
Николай Сергеев