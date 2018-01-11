В Гватемале дали так дали

Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.

В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма состоятельным бизнесменом — собственником завода по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тыс. человек.

Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы из-за опасений за свою безопасность Игорь Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале.

Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения.

19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14-летнему сроку.

Окончание оглашения приговора господа Битковы и их подельники встретили со слезами на глазах. Родственники осужденных и члены их группы поддержки также рыдали.

Адвокаты обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов громкого дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.

При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб.

Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной. Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.

В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме.

Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, в связи с чем задолженность НЦБК в ВТБ признали проблемной.

Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Тогда представители банка обратились в УВД Калининградской области, возбудившее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.

Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы. Нанятые банком юристы установили местонахождение уже поменявших паспорта и имена господ Битковых в Гватемале.

В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Под следствием оказались не только разыскиваемые супруги Битковы, но и их дочь, на которую была оформлена часть активов, приобретенных на похищенные средства.

Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных «Ъ» не удалось.

«Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов», — заявили «Ъ» в пресс-службе ВТБ, отметив, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении господ Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного. «В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка», — отметили в ВТБ, пообещав добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились.