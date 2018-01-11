Решивший доехать до Астаны на крыше поезда «заяц» попал в реанимацию

По данным телеканала, 25-летнему парню понадобилось срочно добраться до Астаны, но денег на поездку не оказалось. Тогда он решил путешествовать «зайцем» и взобрался на крышу поезда. Далеко он уехать не смог: на станции Кокшетау безбилетник получил удар током мощностью 29 тысяч вольт.