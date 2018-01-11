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11 января, источник: Tengrinews

Решивший доехать до Астаны на крыше поезда «заяц» попал в реанимацию

Житель Кокшетау решил прокатиться на крыше электровоза и получил удар током в 29 тысяч вольт, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

По данным телеканала, 25-летнему парню понадобилось срочно добраться до Астаны, но денег на поездку не оказалось. Тогда он решил путешествовать «зайцем» и взобрался на крышу поезда. Далеко он уехать не смог: на станции Кокшетау безбилетник получил удар током мощностью 29 тысяч вольт.

С термическими ожогами 45 процентов тела его доставили в больницу. «По состоянию тяжести находится в реанимационном отделении. Состояние как тяжелое оценивается, будем смотреть в динамике», — рассказал врач-травматолог Акмолинской областной больницы Ельдос Кайыржанов.

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