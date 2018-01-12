Ураган в Новосибирске: погиб человек, со зданий срывает крыши, на площадях сносит елки

Еще 10 января спасатели предупредили новосибирцев о предстоящем урагане. Некоторым стали приходит СМС:

«Метели, местами сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду. На дорогах заносы, сильная гололедица. Из-за порывов ветра возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач».

ВЕТРОМ СНОСИТ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ ОБЛАСТИ.

11 января прогнозы начали сбываться. Еще не слишком поздним вечером буквально «сдуло» одну из центральных елок города. Рухнуло новогоднее дерево на площади Карла Маркса. Ель накренилась под углом около 45 градусов. При этом гирлянды на ней не погасли.

Чтобы из-за упавшего дерева не случилось новых ЧП, на место выехала муниципальная служба спасателей.

В социальных сетях люди сообщают, что елки снесло также по области — в Карасуке и Багане.

Как и предсказывали в МЧС, стали падать тяжелые конструкции. На Коммунальном мосту в Новосибирске сорвало рекламный баннер, который рухнул на троллейбусные провода. На улице Челюскинцев слетела вывеска магазина. На улице Кирова сорвало крышу в частном доме. По предварительным данным, люди остались без электричества и с разрушенным печным дымоходом.

КРЫША ПРИДАВИЛА ЛЮДЕЙ В АВТОМОБИЛЕ.

Более серьезное ЧП случилось около 22.50 на улице Фабричной. Там груда металла рухнула на автомобиль.

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«Toyota Fielder двигалась со стороны пл. Инженера Будагова в сторону Димитровского моста. В момент проезда мимо здания № 10 порывом ветра с него срывает крышу, которая падает на “Тойоту”. Далее “Тойота” выезжает на встречку и по касательной врезается в КамАЗ, и еще пролетает около 100 метров и врезается в снежный вал», — сообщает мобильное приложение «Автоспас».

По данным сообщества, мужчине на вид около 30 лет. Во время происшествия он получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте. Все это случилось на глазах невесты водителя. Сама девушка не пострадала.

Дорогу пришлось перекрывать, на место происшествия выехали ГИБДД, МАСС и скорая помощь.

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САМОЛЕТ НЕ ПОЛЕТЕЛ ПО РАСПИСАНИЮ В НОВОСИБИРСК.

Из-за урана пришлось потерять время некоторым авиапассажирам. Часть самолетов поднялась в воздух и приземлилась по расписанию. Но есть и нарушения графика.

Были незначительные задержки. В частности, самолет позже вылетел из Домодедово, пережидал ветер в Новосибирске.

Удивительно, что нарушения графика — не значительные, учитывая, что в районе аэропорта ненастье очень ощутимо.

«Я сейчас ехала по Омскому тракту с поста в сторону аэропорта Толмачево. Жесть, машину тащит в бок при 20км/ч и белым-бело», — написала в соцсетях женщина по имени Ульяна.

ПЕРЕКРЫТА ТРАССА, А ПОЧТИ ПОЛТЫСЯЧИ ДОМОВ — БЕЗ СВЕТА.

Синоптики говорят, что этот ветер нам достался от атлантического циклона Элеонор. На прошлой неделе он бушевал в Европе. От него отделился небольшой южный циклон, который обернулся ураганом в Сибири.

Спасатели призывают к особой осторожности как жителей Новосибирской области, так и томичей, кемеровчан, алтайцев.

— С 22 час.00 мин. 11 января до 05 час. 00 мин. 12 января закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 «Сибирь» в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска. Причина — сложные метеоусловия, снег, метель, порывистый ветер, низкая видимость, — говорит пресс-секретарь Федерального дорожного агентства «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева.

В МЧС вообще не рекомендуют дальние поездки и говорят, что день 12 января тоже ожидается ненастным. Сказался ураганный ветер и на электричестве. По данным онлайн-карты муниципального портала г. Новосибирска без света остались 456 домов в Ленинском районе (2-ая и 3-тья Шоссейные улицы, Балластная, Болотная, Клубная, Моторная, Таежная, Яринская улицы и Балластный переулок), ранее перебои с электричеством также были в Дзержинском районе. Диспетчеры мэрии прогнозируют, что к 3.30 ночи свет в квартиры вернется.