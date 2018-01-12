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00:17 (мск), источник: Noi.md

Мощный пожар в ресторане «Кавказская пленница»

В четверг вечером в ресторане на Рышкановке вспыхнул пожар. На место прибыло четыре расчета пожарных, а также машины скорой помощи.

Источник: Noi.md

Посетители и персонал ресторана были эвакуированы. Пострадали два человека, они доставлены в больницу.

«Говорят, официант случайно спирт в камин выплеснул… там свадьба», пишут очевидцы в соцсетях.

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