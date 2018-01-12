Мощный пожар в ресторане «Кавказская пленница»
В четверг вечером в ресторане на Рышкановке вспыхнул пожар. На место прибыло четыре расчета пожарных, а также машины скорой помощи.
В четверг вечером в ресторане на Рышкановке вспыхнул пожар. На место прибыло четыре расчета пожарных, а также машины скорой помощи.
Посетители и персонал ресторана были эвакуированы. Пострадали два человека, они доставлены в больницу.
«Говорят, официант случайно спирт в камин выплеснул… там свадьба», пишут очевидцы в соцсетях.