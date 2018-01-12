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02:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава чеченского «Мемориала» заявил, что наркотики ему подбросил полицейский

Руководитель грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев утверждает, что найденный в его машине пакет с веществом, напоминающим марихуану, был подброшен одним из полицейских.

Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Петр Заикин.

Он рассказал, что его подзащитный написал заявление в управление СКР по Чеченской республике о возбуждении уголовного дела против сотрудника правопорядка. «Подать заявление мы планируем завтра на личном приеме у руководителя управления или его заместителя. Если нас не примут, то сдадим его в канцелярию», — уточнил адвокат.

По его словам, данные сотрудника, досматривавшего автомобиль правозащитника, ему не известны, так как полицейский не представился и не предъявил служебное удостоверение. Адвокат заявил, что Оюб Титиев был остановлен тремя «людьми в форме».

«Один все время находился в машине (полицейской.— “Ъ”). Второй, который остановил автомобиль моего подзащитного, все время был у него на виду. Мы считаем, что пакет с наркотическим веществом, вероятно, был подброшен именно третьим человеком в форме, который лазил под пассажирским сиденьем», — добавил адвокат.

Петр Заикин сказал, что осмотр машины правозащитника происходил дважды. «Первый раз у них там что-то не сложилось и они решили провести процедуру заново», — сообщил адвокат. Он считает, что досмотр автомобиля «в принципе проводился незаконно».

Оюб Титиев был задержан 9 января в Курчалоевском районе Чечни. Вчера ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и назначен арест на два месяца.

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