Сотрудник полиции решил незаконно стать миллионером в Приморье

В Приморье перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел, обвиняемый в получении полуторамиллионной взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру.

Так, бывший сотрудник органов внутренних дел обвиняется в покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Так, обвиняемый, являясь старшим оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю, через посредника предложил учредителю коммерческой организации, у которой имелось задолженность по кредитам перед банками, передать ему взятку в размере 1,5 млн. рублей за совершение действий по прекращению проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В апреле 2017 года посредник в ходе встречи с представителем юридического лица, действовавшим в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», получил для должностного лица органов внутренних дел 150 тыс. рублей и муляж денежных средств, имитирующих сумму в размере 1 млн. рублей, в качестве части ранее оговоренной взятки.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

В ходе следствия приняты меры обеспечительного характера, на денежные средства фигуранта, долю в праве собственности на жилое помещение и гараж наложен арест.