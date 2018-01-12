Сотрудник полиции решил незаконно стать миллионером в Приморье
Злоумышленник предстанет перед судом.
Злоумышленник предстанет перед судом.
В Приморье перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел, обвиняемый в получении полуторамиллионной взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру.
Так, бывший сотрудник органов внутренних дел обвиняется в покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий.
Преступление было совершено в апреле 2017 года. Так, обвиняемый, являясь старшим оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю, через посредника предложил учредителю коммерческой организации, у которой имелось задолженность по кредитам перед банками, передать ему взятку в размере 1,5 млн. рублей за совершение действий по прекращению проведения
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
В ходе следствия приняты меры обеспечительного характера, на денежные средства фигуранта, долю в праве собственности на жилое помещение и гараж наложен арест.
В отношении посредника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.